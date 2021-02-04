Путин наградил орденами Мужества пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех пожарных, погибших при тушении пожара на складе в Красноярске. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, орденами награждены сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС по Красноярскому краю старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик Алексей Пузырев и сержант Максим Рябцев.