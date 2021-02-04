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США намерены обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции великих держав - Белый дом

20:40 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США будут стремиться обеспечить себе "позицию силы" для участия в конкуренции великих держав и противодействия транснациональным угрозам. Об этом заявил в четверг на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Выступление президента [США Джо Байдена в Госдепартаменте] не будет полностью посвящено внешней политике. <...> [Необходимо] обеспечить позицию силы для США, чтобы участвовать в конкуренции великих держав и [противостоять] транснациональным угрозам, с которыми сталкиваются американцы", - сказал он.

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