США намерены обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции великих держав - Белый дом

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США будут стремиться обеспечить себе "позицию силы" для участия в конкуренции великих держав и противодействия транснациональным угрозам. Об этом заявил в четверг на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Выступление президента [США Джо Байдена в Госдепартаменте] не будет полностью посвящено внешней политике. <...> [Необходимо] обеспечить позицию силы для США, чтобы участвовать в конкуренции великих держав и [противостоять] транснациональным угрозам, с которыми сталкиваются американцы", - сказал он.