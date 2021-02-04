Путин утвердил показатели эффективности работы глав регионов

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти регионов. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Перечень включает 20 показателей. Среди них - доверие к власти, уровень которого определяется в том числе с помощью оценки общественного мнения о достижении в регионе национальных целей развития. В числе других показателей - численность населения субъекта, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. На оценку эффективности губернатора также будут влиять уровень образования в регионе, эффективность выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи, наличие условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Будет также учитываться количество волонтеров в регионе, популярность культурных мероприятий, качество городской среды, объем жилищного строительства и количество семей, улучшивших жилищные условия. Среди других критериев - состояние дорожной сети, качество окружающей среды, темпы роста среднемесячной зарплаты, среднедушевого дохода, объема инвестиций в основной капитал. В показатели эффективности включили также численность занятых в малом и среднем бизнесе и "цифровую зрелость" органов власти.

Президент также дал ряд поручений профильным ведомствам. Так, администрации главы государства поручено разработать и в течение месяца представить на утверждение методику расчета такого показателя, как уровень доверия к власти. Ведомство также должно ежегодно до 1 марта представлять президенту доклад о значениях этого показателя за отчетный период.

Правительству России совместно с профильными комиссиями Госсовета поручено утвердить методику расчета остальных 19 критериев на период до 2030 года включительно. Сделать это необходимо в течение двух месяцев.

Согласно указу, российские регионы смогут получать гранты в форме межбюджетных трансфертов, размер которых будет зависеть от эффективности работы властей. Правила распределения таких грантов должны быть утверждены правительством совместно с профильными комиссиями Госсовета до 1 июля 2022 года.