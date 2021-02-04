Блинкен и Лавров обсудили необходимость нового договора по контролю над вооружениями
22:40 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем первом телефонном разговоре на этом посту с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил в четверг необходимость новых договоренностей по контролю над вооружениями, которые бы включали и Китай. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.
"Госсекретарь Блинкен и министр Лавров обсудили продление ДСНВ (российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и необходимость нового [соглашения по] контролю над вооружениями, направленного на решение ситуации вокруг всего российского ядерного вооружения и растущей угрозы со стороны Китая", - сказал дипломат.
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