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Блинкен и Лавров обсудили необходимость нового договора по контролю над вооружениями

22:40 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем первом телефонном разговоре на этом посту с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил в четверг необходимость новых договоренностей по контролю над вооружениями, которые бы включали и Китай. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Госсекретарь Блинкен и министр Лавров обсудили продление ДСНВ (российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и необходимость нового [соглашения по] контролю над вооружениями, направленного на решение ситуации вокруг всего российского ядерного вооружения и растущей угрозы со стороны Китая", - сказал дипломат.

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