Байден заявил, что будет жестко противостоять действиям России
09:00 05.02.2021 Источник: Известия
Президент США Джо Байден, выступая 4 февраля с программной речью по внешней политике в Госдепартаменте, заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, будет жестко противостоять действиям России. Трансляция выступления велась на официальной странице президента Соединенных Штатов в Twitter.
«Я ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа», — сказал Байден.
Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также с растущими амбициями Пекина соперничать с Вашингтоном.
Также он призвал российские власти немедленно освободить блогера Алексея Навального.
«Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества. <…> Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — подчеркнул Байден.
Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что Москва намеревается провести с Вашингтоном «серьезный разговор» из-за реакции Штатов на несанкционированные акции в РФ. Известия
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