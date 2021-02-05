Байден заявил, что будет жестко противостоять действиям России

09:00 Источник: Известия

Президент США Джо Байден, выступая 4 февраля с программной речью по внешней политике в Госдепартаменте, заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, будет жестко противостоять действиям России. Трансляция выступления велась на официальной странице президента Соединенных Штатов в Twitter.

«Я ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также с растущими амбициями Пекина соперничать с Вашингтоном.

Также он призвал российские власти немедленно освободить блогера Алексея Навального.

«Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества. <…> Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — подчеркнул Байден.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что Москва намеревается провести с Вашингтоном «серьезный разговор» из-за реакции Штатов на несанкционированные акции в РФ. Известия