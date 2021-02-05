Кремль готов применить больше силы в отношении протестующих - Reuters

09:05 Источник: Эхо Москвы

Кремль, по данным агентства Рейтер, готов применить больше силы в отношении протестующих. Российские власти намерены действовать по белорусскому сценарию.

Избиения мирных людей полицией и ОМОНом, лавина задержаний по всей стране, переполненные спецприёмники в Москве и за пределами столицы — это как выразился один из собеседников агентства Рейтер близких к Кремлю только разминка. Власти цитата «на колени точно не встанут», а настоящие приключения по его словам начнутся позже. Он назвал вполне реалистичным сценарий всё более жёсткого силового разгона протестующих, которые выступают в поддержку Алексея Навального. Это подтвердил ещё один собеседник, близкий к Кремлю. В качестве примера он привёл массовые митинги против Александра Лукашенко в Белоруссии и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Они благодаря силовому сценарию остались у власти, несмотря на протесты. Эти страны показали, что репрессивные режимы обладают большими возможностями. То, что происходит на улицах Москвы и других российских городов пока очень далеко от того, что там было, сказал один из собеседников. Здесь по его словам нет ужасной безработицы и преступности. По мнению источников агентства, большинство россиян настроено консервативно и не хочет смены власти, несмотря на ухудшение социально-экономической ситуации из-за пандемии.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков вчера объявил, что оппозиция не намерена проводить митинги в ближайшие выходные. Следующие протестные акции запланированы на весну и лето. Эхо Москвы