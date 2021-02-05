Белоруссия в октябре 2022 года получит вторую партию самолетов Су-30СМ - Минобороны
09:20 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Белоруссии получат в октябре 2022 года вторую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ в количестве четырех единиц. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.
"В настоящее время между министерством обороны и корпорацией "Иркут" заключены контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве четырех единиц каждая. Исполняя обязательства по контракту, "Иркут" в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года", - отмечается в сообщении.
В Минобороны заявили, что "контракты на поставку очередной партии самолетов планируется заключить в текущем году".
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