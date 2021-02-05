Трамп отказался давать показания на процессе по импичменту
09:32 05.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дональд Трамп отказался давать показания на процессе по импичменту. Советник экс-президента Джейсон Миллер пояснил, что они считают этот процесс неконституционным.
В январе палата представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Дональда Трампа, сделав его первым президентом, которому он был объявлен дважды.
По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, бывший глава государства несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям, передаёт CNN. Говорит Москва
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