0
0
86
НОВОСТИ

Трамп отказался давать показания на процессе по импичменту

09:32 05.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дональд Трамп отказался давать показания на процессе по импичменту. Советник экс-президента Джейсон Миллер пояснил, что они считают этот процесс неконституционным.

В январе палата представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Дональда Трампа, сделав его первым президентом, которому он был объявлен дважды.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, бывший глава государства несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям, передаёт CNN.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 05.02.2021
Президент США назвал Китай главным конкурентом своей страны
0
33
10:00 05.02.2021
Страны без своих цифровых платформ могут попасть в зависимость от чужих решений - Мишустин
0
49
09:20 05.02.2021
Белоруссия в октябре 2022 года получит вторую партию самолетов Су-30СМ - Минобороны
0
108
09:05 05.02.2021
Кремль готов применить больше силы в отношении протестующих - Reuters
0
177
09:00 05.02.2021
Байден заявил, что будет жестко противостоять действиям России
0
187
22:40 04.02.2021
Блинкен и Лавров обсудили необходимость нового договора по контролю над вооружениями
0
628
22:00 04.02.2021
Уровень доверия Путину опустился до 29% - «Левада-центр»
0
801
21:20 04.02.2021
Путин утвердил показатели эффективности работы глав регионов
0
700
20:40 04.02.2021
США намерены обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции великих держав - Белый дом
0
698
20:00 04.02.2021
Путин наградил орденами Мужества пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске
0
695

Возврат к списку