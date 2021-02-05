Страны без своих цифровых платформ могут попасть в зависимость от чужих решений - Мишустин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства без собственных цифровых платформ рискуют попасть в информационную, политическую и экономическую зависимость от чужих решений. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме Digital Almaty 2021.

"Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы, - отметил он. - Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений".