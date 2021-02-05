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НОВОСТИ

Президент США назвал Китай главным конкурентом своей страны

10:05 05.02.2021 Источник: Известия

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Госдепартаменте в четверг, 4 февраля, назвал Китай главным конкурентом Соединенных Штатов.

При этом американский лидер подчеркнул, что страна готова сотрудничать с КНР, если это соответствует интересам США.

«Мы также напрямую сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника — Китая. Мы воспринимаем Китай как нарушителя [правил] в сфере экономики. <...> Но мы готовы работать с Китаем, если это отвечает нашим интересам», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter Госдепартамента.  Известия

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