Президент США назвал Китай главным конкурентом своей страны
10:05 05.02.2021 Источник: Известия
Президент США Джо Байден в ходе выступления в Госдепартаменте в четверг, 4 февраля, назвал Китай главным конкурентом Соединенных Штатов.
При этом американский лидер подчеркнул, что страна готова сотрудничать с КНР, если это соответствует интересам США.
«Мы также напрямую сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника — Китая. Мы воспринимаем Китай как нарушителя [правил] в сфере экономики. <...> Но мы готовы работать с Китаем, если это отвечает нашим интересам», — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter Госдепартамента. Известия
НОВОСТИ
- 10:00 05.02.2021
- Страны без своих цифровых платформ могут попасть в зависимость от чужих решений - Мишустин
- 09:32 05.02.2021
- Трамп отказался давать показания на процессе по импичменту
- 09:20 05.02.2021
- Белоруссия в октябре 2022 года получит вторую партию самолетов Су-30СМ - Минобороны
- 09:05 05.02.2021
- Кремль готов применить больше силы в отношении протестующих - Reuters
- 09:00 05.02.2021
- Байден заявил, что будет жестко противостоять действиям России
- 22:40 04.02.2021
- Блинкен и Лавров обсудили необходимость нового договора по контролю над вооружениями
- 22:00 04.02.2021
- Уровень доверия Путину опустился до 29% - «Левада-центр»
- 21:20 04.02.2021
- Путин утвердил показатели эффективности работы глав регионов
- 20:40 04.02.2021
- США намерены обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции великих держав - Белый дом
- 20:00 04.02.2021
- Путин наградил орденами Мужества пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать