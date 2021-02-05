Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества
10:32 05.02.2021
Украина обратилась к Белоруссии касательно экстренной поставки электричества в связи с авариями, которые произошли на двух электростанциях. Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1". Как отмечается, объем поставок составит 500 мегаватт. Запрос поступил в компанию "Белэнерго" (именно она является контрагентом украинской стороны), передает РИА Новости.
Отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС произошло 2 и 3 февраля. Вести.Ru
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