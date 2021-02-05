Массовая вакцинация в Подмосковье: добровольно, бесплатно, удобно
10:50 05.02.2021
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Фото пресс-службы правительства Московской области
«Вакцинация – бесплатная и добровольная! Никто никого не заставляет. Но люди сами должны понимать, что это надежный способ защитить от вируса себя, своих родных, всех окружающих, – сказал губернатор. – Мы стараемся максимально удобно организовать вакцинацию в Московской области, сделать ее доступной для наибольшего количества жителей».
Прививка делается отечественной вакциной «Спутник V» (ГамКовидВак). Она двухкомпонентная, то есть после первого укола обязателен второй – через 21 день. Препарат эффективен и безопасен, что доказано научными исследованиями. Около 110 тысяч жителей Подмосковья уже сделали прививку от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно на сайте регионального портала госуслуг, по телефону 122, в поликлинике или МФЦ. Все адреса и графики работы пунктов можно найти в интернете. Каждому, кто сделал прививку от COVID-19, выдается сертификат о профилактических прививках.
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