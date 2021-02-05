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НОВОСТИ

Иностранные дипломаты присутствуют на суде по делу Навального о клевете

11:00 05.02.2021 Источник: Интерфакс

Двое дипломатов из Франции и Великобритании присутствуют на заседании суда по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального о клевете.

"Представители посольств Франции и Великобритании были беспрепятственно пропущены в суд, в настоящее время они присутствуют на заседании", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Бабушкинского суда Александра Савельева.

В мировом суде Москвы в пятницу возобновилось слушание в отношении оппозиционера Алексея Навального по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на территории Бабушкинского суда (где с учетом большого количества прессы рассматривается дело мировым судьей) дежурят усиленные наряды полиции, есть несколько автозаков. В настоящее время обстановка в суде и на его территории спокойная, задержаний нет.

Находящийся под стражей Навальный участвует в заседании лично.

По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

Таким образом, посчитало следствие, Навальный совершил клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

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