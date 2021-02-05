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Госдеп США заявил о непричастности Вашингтона к попытке переворота в Турции в 2016 году

11:05 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США в четверг отверг заявления турецкой стороны о причастности Вашингтона к организации попытки переворота в Турции в 2016 году.

"Соединенные Штаты не принимали никакого участия в попытке переворота в Турции в 2016 году и сразу же ее (эту попытку - прим. ТАСС) осудили. Недавние заявления об обратном, сделанные турецкими чиновниками высокого ранга, являются полной ложью", - говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Эти слова и другие необоснованные заявления об ответственности США за события в Турции не соответствуют статусу Турции как стратегического партнера США и союзника по НАТО", - добавил Прайс.

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