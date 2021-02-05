В Дагестане 30 школьников обратились в больницу с пищевым отравлением
12:00 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тридцать учеников одной из школ в Дагестане обратились к медикам с симптомами пищевого отравления, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского следственного управления СК.
"По версии следствия, 4 февраля 2021 года в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождающимися диареей и повышением температуры тела. Всем поступившим детям оказана необходимая медицинская помощь. Кроме этого, с 1 по 4 февраля 2021 года в больницу с аналогичными симптомами обратились еще 23 ученика указанной школы", - рассказали в пресс-службе.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. "С участием специалистов Роспотребнадзора республики изъяты образцы воды и пищи из столовой школы для последующего экспертного исследования", - добавил представитель следствия.
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