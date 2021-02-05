В России выявили за сутки 16 688 заразившихся коронавирусом
11:32 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 16 688. Общее количество инфицированных достигло 3 934 606, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост новых случаев составил 0,43%.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 582. Всего уже вылечились 3 413 495 человек. Таким образом, 11 дней количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 86,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 527 против 521 днем ранее, до 75 732. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,92%, следует из данных штаба.
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