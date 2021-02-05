ВС РФ принял иск COVID-диссидентов к правительству

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Верховный суд принял иск COVID-диссидентов к правительству России. Заявители потребовали исключить коронавирус из перечня опасных болезней, которые позволяют вводить на территории страны ограничительные меры.

Истцом стал президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский, подписали заявление ещё 400 человек. К участию в разбирательстве, которое пройдёт в апреле, приглашён и генпрокурор Игорь Краснов.

Саверский указывает, что число заразившихся в несколько раз меньше, чем при других ОРВИ и гриппе, которые не входят в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Как утверждает заявитель, если проблема не будет урегулирована правовым путём, то протестные настроения усилятся.

«Коммерсантъ» напоминает, что в конце января Саверский подал ещё один иск к кабмину — с требованием отменить масочный режим.

По результатам опроса ФОМ, доля россиян, отрицающих реальность пандемии, снизилась вдвое, с 12 до 6 процентов. Говорит Москва