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Американские сенаторы намерены оценить влияние других стран на экстремистов в США

12:20 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецкомитет по разведке Сената Конгресса намерен провести разбирательство, чтобы выяснить, оказывают ли другие страны, в том числе Россия, влияние на экстремистские группировки в США, которые могут быть причастны к беспорядкам в центре Вашингтона. Об этом сообщил демократ Марк Уорнер (от штата Вирджиния), который является председателем данного комитета, в интервью журналистам газеты "Нью-Йорк таймс", опубликованном в четверг.

Законодатель отметил, что представители обеих партий проявили интерес к участию в расследовании. Они, в частности, намерены выяснить, есть ли у указанных группировок связи с организациями в европейских странах. Как отмечает издание, сенаторы планируют провести проверки в отношении ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни") и лиц, связанных с распространением теорий заговора.

По словам Уорнера, расследование будет касаться сторонников превосходства белой расы в США, движения американских антифашистов "Антифа", ультраправых и ультралевых объединений. Говоря об экстремистских группировках в США, законодатель добавил, что "большинство из них - правые".

Уорнер отметил, что в числе приоритетных направлений работы спецкомитета будет противодействие росту влияния экстремистов, распространению заведомо ложной информации, хакерским атакам, причастность к которым в США приписывают России. Кроме того, комитет намерен добиваться того, чтобы Китай не имел превосходства над США в сфере технологий, а также принять дополнительные меры для обеспечения надзора за работой американских разведывательных служб.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию, после того как Трамп обратился к собравшимся на митинг у Белого дома.

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