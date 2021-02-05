Лех Валенса выдвинул кандидатуру Алексея Навального на Нобелевскую премию мира - СМИ
12:32 05.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом написала польская газета «Выборча».
В стране считают Навального героем, — рассказал «Эху» заместитель главного редактора издания Роман Имельский.
Имельский напомнил, что окончательное решение о выдвижении остаётся за Нобелевским комитетом.
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