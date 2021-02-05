Кремль не видит смысла менять правила согласования митингов с учетом ковидных ограничений
13:00 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не видит необходимости пересматривать правила согласования митингов с учетом ограничений на фоне пандемии коронавируса. Как заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "в большинстве стран вообще все запретили в связи с ковидными ограничениями".
"Поэтому какие-то специальные режимы выдумывать для ковида нет смысла. Здесь нужно принимать решительные меры, чтобы не допускать расползания инфекции", - сказал представитель Кремля.
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