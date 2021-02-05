Песков назвал "агрессивной риторикой" требование Байдена освободить Навального

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требования президента США Джо Байдена освободить из-под ареста блогера Алексея Навального являются "агрессивной и неконструктивной риторикой", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению, - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу. - Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас".