Генпрокуратуру попросили проверить слова Невзорова о Зое Космодемьянской

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Генпрокуратуру попросили проверить слова Александра Невзорова о Зое Космодемьянской. В Российском военно-историческом обществе возмутились тезисом журналиста.

3 февраля в эфире «Эха Москвы», комментируя выход нового фильма «Зоя», Невзоров сказал: «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ».

В запросе в Генпрокуратуру сказано, что, учитывая значительную аудиторию радиостанции, высказывания могут подпадать под статью о реабилитации нацизма, передаёт РИА Новости. Комментариев от надзорного ведомства пока не было.

В РВИО напомнили, что Космодемьянская выполняла приказ ставки Верховного главкома, в котором ставилась задача выгнать захватчиков из всех населённых пунктов. Для этого было приказано разрушать и сжигать дома в тылу немецких войск. Говорит Москва