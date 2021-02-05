Мишустин назвал опасным использование рядом стран ситуации с пандемией в своих интересах

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование рядом стран ситуации, вызванной пандемией коронавируса, грозит непредсказуемыми и опасными последствиями. Такое мнение в пятницу высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Он отметил, что вместо сотрудничества в борьбе с пандемией "некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах".

"Все это может привести к непредсказуемым, я бы сказал даже - опасным, последствиям", - сказал Мишустин. По его словам, "с каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны". "И в этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие промышленной кооперации в рамках союза и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень", - считает глава российского правительства.