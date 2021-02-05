Боррель призвал Россию не создавать «стену молчания»
14:00 05.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава дипломатии ЕС призвал Россию не создавать «стену молчания». Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что отношения между Москвой и Брюсселем остаются напряжёнными.
«Сейчас наши отношения находятся в точке напряжённости, в том числе созданной делом Алексея Навального, однако мы остаёмся связаны не только географией, но и широким спектром культурных, исторических и экономических связей», — сказал Боррель на встрече с Сергеем Лавровым. Он также предложил главе российского МИДа обсудить сотрудничество в условиях, вызванных пандемией.
В свою очередь Лавров подчеркнул, что «отсутствие нормальности» в отношениях России и Евросоюза «никому не приносит пользы». «Мы готовы отвечать на любые вопросы на сегодняшних переговорах. Постараемся вас не разочаровать», — цитирует министра РИА Новости. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 14:32 05.02.2021
- Песня "Катюша" будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею - источник
- 14:12 05.02.2021
- Ученики шести школ в подмосковных Люберцах эвакуированы из-за угрозы взрыва
- 13:32 05.02.2021
- Мишустин назвал опасным использование рядом стран ситуации с пандемией в своих интересах
- 13:20 05.02.2021
- Генпрокуратуру попросили проверить слова Невзорова о Зое Космодемьянской
- 13:05 05.02.2021
- Песков назвал "агрессивной риторикой" требование Байдена освободить Навального
- 13:00 05.02.2021
- Кремль не видит смысла менять правила согласования митингов с учетом ковидных ограничений
- 12:32 05.02.2021
- Лех Валенса выдвинул кандидатуру Алексея Навального на Нобелевскую премию мира - СМИ
- 12:20 05.02.2021
- Американские сенаторы намерены оценить влияние других стран на экстремистов в США
- 12:05 05.02.2021
- ВС РФ принял иск COVID-диссидентов к правительству
- 12:00 05.02.2021
- В Дагестане 30 школьников обратились в больницу с пищевым отравлением
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать