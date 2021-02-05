0
0
93
НОВОСТИ

Боррель призвал Россию не создавать «стену молчания»

14:00 05.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава дипломатии ЕС призвал Россию не создавать «стену молчания». Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что отношения между Москвой и Брюсселем остаются напряжёнными.

«Сейчас наши отношения находятся в точке напряжённости, в том числе созданной делом Алексея Навального, однако мы остаёмся связаны не только географией, но и широким спектром культурных, исторических и экономических связей», — сказал Боррель на встрече с Сергеем Лавровым. Он также предложил главе российского МИДа обсудить сотрудничество в условиях, вызванных пандемией.

В свою очередь Лавров подчеркнул, что «отсутствие нормальности» в отношениях России и Евросоюза «никому не приносит пользы». «Мы готовы отвечать на любые вопросы на сегодняшних переговорах. Постараемся вас не разочаровать», — цитирует министра РИА Новости.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 05.02.2021
Песня "Катюша" будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею - источник
0
53
14:12 05.02.2021
Ученики шести школ в подмосковных Люберцах эвакуированы из-за угрозы взрыва
0
106
13:32 05.02.2021
Мишустин назвал опасным использование рядом стран ситуации с пандемией в своих интересах
0
169
13:20 05.02.2021
Генпрокуратуру попросили проверить слова Невзорова о Зое Космодемьянской
0
211
13:05 05.02.2021
Песков назвал "агрессивной риторикой" требование Байдена освободить Навального
0
193
13:00 05.02.2021
Кремль не видит смысла менять правила согласования митингов с учетом ковидных ограничений
0
175
12:32 05.02.2021
Лех Валенса выдвинул кандидатуру Алексея Навального на Нобелевскую премию мира - СМИ
0
231
12:20 05.02.2021
Американские сенаторы намерены оценить влияние других стран на экстремистов в США
0
230
12:05 05.02.2021
ВС РФ принял иск COVID-диссидентов к правительству
0
256
12:00 05.02.2021
В Дагестане 30 школьников обратились в больницу с пищевым отравлением
0
219

Возврат к списку