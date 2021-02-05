Боррель призвал Россию не создавать «стену молчания»

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава дипломатии ЕС призвал Россию не создавать «стену молчания». Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что отношения между Москвой и Брюсселем остаются напряжёнными.

«Сейчас наши отношения находятся в точке напряжённости, в том числе созданной делом Алексея Навального, однако мы остаёмся связаны не только географией, но и широким спектром культурных, исторических и экономических связей», — сказал Боррель на встрече с Сергеем Лавровым. Он также предложил главе российского МИДа обсудить сотрудничество в условиях, вызванных пандемией.

В свою очередь Лавров подчеркнул, что «отсутствие нормальности» в отношениях России и Евросоюза «никому не приносит пользы». «Мы готовы отвечать на любые вопросы на сегодняшних переговорах. Постараемся вас не разочаровать», — цитирует министра РИА Новости. Говорит Москва