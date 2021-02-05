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Ученики шести школ в подмосковных Люберцах эвакуированы из-за угрозы взрыва

14:12 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученики и учителя шести школ в подмосковных Люберцах эвакуированы из-за анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Аноним сообщил об угрозе взрыва в шести школах в Люберцах. Сейчас проводится эвакуация учеников и учителей", - сказал собеседник агентства.

Здания школ проверят кинологи на наличие взрывных устройств.

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