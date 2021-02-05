Двое сотрудников склада задержаны по делу о гибели людей при пожаре в Красноярске

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

По делу о гибели людей при пожаре в Красноярске задержаны двое сотрудников склада. Речь идёт о директоре и начальнике административно-хозяйственного отдела, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.

Об этом сообщили в Следственном комитете.

Возгорание на складе автозапчастей произошло 3 февраля. Погиб рабочий и трое пожарных. Возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности. Говорит Москва