Двое сотрудников склада задержаны по делу о гибели людей при пожаре в Красноярске
15:12 05.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
По делу о гибели людей при пожаре в Красноярске задержаны двое сотрудников склада. Речь идёт о директоре и начальнике административно-хозяйственного отдела, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.
Об этом сообщили в Следственном комитете.
Возгорание на складе автозапчастей произошло 3 февраля. Погиб рабочий и трое пожарных. Возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности. Говорит Москва
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