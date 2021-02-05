Всероссийская перепись населения будет перенесена на сентябрь 2021 года - Росстат

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 из соображений эпидемической безопасности. Об этом заявил замглавы Росстата Павел Смелов на брифинге в пятницу.

Всероссийская перепись населения должна была состояться в 2020 году. Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в эти планы. Согласно постановлению правительства, основные мероприятия, связанные с переписью, перенесли на апрель 2021 года. При этом в труднодоступных регионах перепись стартовала уже в октябре 2020 года.

"По срокам переписи происходят небольшие изменения. Было недавно принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точные даты будут определены постановлением правительства в соответствии с законом. Сейчас готовятся нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать отсрочку проведения переписи", - сказал Смелов.

Ожидается, что соответствующее постановление правительства появится до конца февраля.

Замглавы Росстата также сообщил, что пока сентябрь выбран оптимальным временем для проведения переписи, в том числе и на основе прошлогодних данных об эпидемической обстановке в стране. "Основная причина того, что мы определили новую дату переписи и более комфортную, - это все-таки остается у нас не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой, мы видим, конечно, что улучшение идет по всем показателям, как показатели заболеваемости и показатели смертности потихонечку стремятся к нормальному уровню, но все-таки мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация. Нужно все-таки провести полную вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет", - уточнил он.