0
0
130
НОВОСТИ

В Венгрии анонсировали начало массовой вакцинации «Спутником V»

16:32 05.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Венгрии анонсировали начало массовой вакцинации «Спутником V». Прививочная кампания стартует на следующей неделе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия стала первым государством ЕС, одобрившим применение российской вакцины. Ранее российская и венгерская стороны договорились о поставках двух миллионов доз «Спутника V» в ближайшие три месяца. Этого достаточно для вакцинации одного миллиона человек. 

На прошлой неделе Венгрия получила первые 40 тысяч доз, пишет «Коммерсантъ».  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 05.02.2021
Более 30% органов управления здравоохранением в РФ сменили руководителей в 2020 году
0
54
17:12 05.02.2021
Большинство российских фирм сталкивались с утечками информации - исследование
0
92
17:00 05.02.2021
Коронавирусная инфекция в России отступает, заявил Мурашко
0
119
16:12 05.02.2021
Всероссийская перепись населения будет перенесена на сентябрь 2021 года - Росстат
0
179
16:00 05.02.2021
Основной период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии 31 мая
0
188
15:32 05.02.2021
Экс-начальник Генштаба ВС Сербии осужден на три года за шпионаж в пользу США - СМИ
0
214
15:12 05.02.2021
Двое сотрудников склада задержаны по делу о гибели людей при пожаре в Красноярске
0
227
15:00 05.02.2021
Три человека погибли в шотландском Килмарноке в результате резни и ДТП
0
239
14:32 05.02.2021
Песня "Катюша" будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею - источник
0
289
14:12 05.02.2021
Ученики шести школ в подмосковных Люберцах эвакуированы из-за угрозы взрыва
0
299

Возврат к списку