В Венгрии анонсировали начало массовой вакцинации «Спутником V»
16:32 05.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Венгрии анонсировали начало массовой вакцинации «Спутником V». Прививочная кампания стартует на следующей неделе.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра Виктора Орбана.
Венгрия стала первым государством ЕС, одобрившим применение российской вакцины. Ранее российская и венгерская стороны договорились о поставках двух миллионов доз «Спутника V» в ближайшие три месяца. Этого достаточно для вакцинации одного миллиона человек.
На прошлой неделе Венгрия получила первые 40 тысяч доз, пишет «Коммерсантъ». Говорит Москва
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