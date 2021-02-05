В Венгрии анонсировали начало массовой вакцинации «Спутником V»

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Венгрии анонсировали начало массовой вакцинации «Спутником V». Прививочная кампания стартует на следующей неделе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия стала первым государством ЕС, одобрившим применение российской вакцины. Ранее российская и венгерская стороны договорились о поставках двух миллионов доз «Спутника V» в ближайшие три месяца. Этого достаточно для вакцинации одного миллиона человек.

На прошлой неделе Венгрия получила первые 40 тысяч доз, пишет «Коммерсантъ». Говорит Москва