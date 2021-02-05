Коронавирусная инфекция в России отступает, заявил Мурашко

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция в стране начала отступать.

"Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".