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НОВОСТИ

Коронавирусная инфекция в России отступает, заявил Мурашко

17:00 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция в стране начала отступать.

"Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

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