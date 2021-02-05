Большинство российских фирм сталкивались с утечками информации - исследование
17:12 05.02.2021 Источник: РБК
Сотрудники большинства российских компаний оказались замешаны во внутренних инцидентах в сфере информационной безопасности, не фиксировали такие ситуации лишь 12% организаций. Это следует из опроса, проведенного разработчиком решений в сфере информационной безопасности «СёрчИнформ» (есть у РБК).
Речь идет об утечках данных (такие случаи за своими сотрудниками фиксировали 58% опрошенных), попытках отката или взяточничества (28%) и саботажа — порчи имущества и интеллектуальной собственности (23%), промышленном шпионаже, работе на конкурентов (16%) и др.
При этом 40% инцидентов происходило умышленно. Значительно чаще остальных их виновниками становились менеджеры по работе с клиентами (больше 40%), бухгалтеры и финансисты (22%), а также менеджеры снабжения (20%).
Половина опрошенных заявили, что в подобных случаях увольняют нарушителей, чуть менее 40% — делают выговор или налагают штраф и лишают премии. Об инициировании судебного разбирательства заявили лишь 12% респондентов.
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