Более 30% органов управления здравоохранением в РФ сменили руководителей в 2020 году
17:32 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 30% органов здравоохранения в России в прошлом году сменили руководство, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"2020 год был тяжелым для системы здравоохранения и для руководителей здравоохранения. За последний год более 30% органов управления здравоохранения поменяли руководство", - сказал министр на совещании с заместителями руководителей высших органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителями органов управления здравоохранением регионов.
В пресс-службе Минздрава также рассказали, что во время совещания участники обсудят основные направления развития здравоохранения, в том числе вопросы организации оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, цифровизации здравоохранения, укрепления кадрового потенциала, совершенствования системы обязательного медицинского страхования.
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