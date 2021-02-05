Более 30% органов управления здравоохранением в РФ сменили руководителей в 2020 году

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 30% органов здравоохранения в России в прошлом году сменили руководство, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"2020 год был тяжелым для системы здравоохранения и для руководителей здравоохранения. За последний год более 30% органов управления здравоохранения поменяли руководство", - сказал министр на совещании с заместителями руководителей высших органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителями органов управления здравоохранением регионов.

В пресс-службе Минздрава также рассказали, что во время совещания участники обсудят основные направления развития здравоохранения, в том числе вопросы организации оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, цифровизации здравоохранения, укрепления кадрового потенциала, совершенствования системы обязательного медицинского страхования.