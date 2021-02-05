ОКР получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2022 года
18:40 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает служба информации ОКР.
"Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские игры - это не более чем простая формальность, - сказал президент ОКР Станислав Поздняков. - Не согласен, потому что я всегда расцениваю это как официальную позицию МОК, которая подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов. ОКР приглашен на Игры как полноправный участник, а значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио".
НОВОСТИ
- 19:20 05.02.2021
- ЕС призвал РФ пересмотреть решение о высылке дипломатов
- 18:00 05.02.2021
- РФ высылает троих сотрудников посольств Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях - МИД
- 17:32 05.02.2021
- Более 30% органов управления здравоохранением в РФ сменили руководителей в 2020 году
- 17:12 05.02.2021
- Большинство российских фирм сталкивались с утечками информации - исследование
- 17:00 05.02.2021
- Коронавирусная инфекция в России отступает, заявил Мурашко
- 16:32 05.02.2021
- В Венгрии анонсировали начало массовой вакцинации «Спутником V»
- 16:12 05.02.2021
- Всероссийская перепись населения будет перенесена на сентябрь 2021 года - Росстат
- 16:00 05.02.2021
- Основной период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии 31 мая
- 15:32 05.02.2021
- Экс-начальник Генштаба ВС Сербии осужден на три года за шпионаж в пользу США - СМИ
- 15:12 05.02.2021
- Двое сотрудников склада задержаны по делу о гибели людей при пожаре в Красноярске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать