ОКР получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2022 года

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает служба информации ОКР.

"Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские игры - это не более чем простая формальность, - сказал президент ОКР Станислав Поздняков. - Не согласен, потому что я всегда расцениваю это как официальную позицию МОК, которая подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов. ОКР приглашен на Игры как полноправный участник, а значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио".