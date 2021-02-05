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ОКР получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2022 года

18:40 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает служба информации ОКР.

"Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские игры - это не более чем простая формальность, - сказал президент ОКР Станислав Поздняков. - Не согласен, потому что я всегда расцениваю это как официальную позицию МОК, которая подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов. ОКР приглашен на Игры как полноправный участник, а значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио".

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