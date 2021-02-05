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"Британский" штамм выявлен в 71% случаев заражения коронавирусом в Словакии

20:40 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия стала одной из стран Евросоюза, на территории которых наиболее быстро распространяется "британский" штамм коронавируса. Он выявлен в 71% случаев положительных результатов тестов за минувшую среду. Об этом со ссылкой на премьер-министра республики Игора Матовича сообщило в пятницу Словацкое радио.

Словацкий премьер из-за ускорения распространения в республике "британского" штамма коронавируса считает преждевременным возвращение учеников в школы, что, как планировали власти, должно было произойти в предстоящий понедельник. Данный вопрос еще будет рассматриваться правительством с учетом последних рекомендаций эпидемиологов.

Между тем "британский" штамм коронавируса был выявлен у 91% больных, госпитализированных с COVID-19 в Университетской клинике Кошице - крупнейшего города восточной части Словакии. В этой больнице находятся на лечении около 300 пациентов.

В Словакии, население которой составляют около 5,5 млн граждан, общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии составило 259 533. Умерли 5 050 жителей страны. На данный момент в республике госпитализированы 3 376 заразившихся, из них 293 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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