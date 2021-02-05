РПЦ может смягчить позицию по вопросу технологии ЭКО

22:00 Источник: Интерфакс

Русская православная церковь планирует обновить свое отношение к репродуктивной технологии ЭКО с учетом развития медицинской науки за последние 20 лет, для чего инициировала широкую дискуссию среди духовенства и паствы.

Официальный сайт РПЦ публикует в пятницу проект документа "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения". Комментарии к документу будут собираться в течение двух месяцев - до 29 марта.

Впервые официальное отношение Русской церкви к ЭКО было сформулировано в 2000 году в ее социальной концепции, принятой Архиерейским Собором. Концепция называла "нравственно недопустимыми" все разновидности внетелесного оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов.

"Вместе с тем, учитывая значительное развитие репродуктивных технологий со времени выхода "Основ социальной концепции", что привело в том числе к появлению возможности образовать в процессе ЭКО и перенести в утробы матери только один или два эмбриона, Церковь также допускает для супругов, находящихся в детородном возрасте, возможность осуществления ЭКО", - говорится в опубликованном сегодня документе, который предложен для обсуждения.

При этом подчеркнуто, что допустимым Церковь может считать ЭКО при непременном исключении следующих медицинских методов: получение "избыточных" эмбрионов, криоконсервация эмбрионов, редукция плодов, донорство половых клеток, предимплантационная диагностика.

Так, допустимой альтернативой замораживания эмбрионов является, по мнению авторов нового церковного документа, криоконсервация ооцитов (незрелых яйцеклеток матери) для повторной попытки ЭКО в случае неудачи первого.

Также сказано, что в каждом конкретном случае решение о применении ЭКО может быть оставлено на усмотрение духовника, который знает духовные силы семейной пары и способность супругов "нести дальше крест бесчадия".

Авторы документа выражают опасения, что совершенствование репродуктивных технологий и их широкое внедрение может привести к девальвации семейных ценностей и разрушению семейно-брачных отношений.