Елизавета II назначила лордом-камергером экс-главу Ми-5

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королева Великобритании Елизавета II назначила бывшего главу службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркера на должность лорда-камергера при своем дворе. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Букингемского дворца.

В нем отмечается, что Паркер займет высшую придворную должность с 1 апреля, придя на смену Уильяму Пилу, который работал на этом посту на протяжении более чем 14 лет. 73-летний Пил собирался сложить полномочия еще в конце 2020 года, однако в условиях пандемии коронавируса согласился отсрочить свой уход на несколько месяцев. Таким образом, Паркер станет восьмым лордом-камергером за время правления 94-летней Елизаветы II.

В ведении лорда-камергера находится хозяйственная деятельность королевского двора. Кроме того, он является каналом коммуникации между монархом и Палатой лордов британского парламента, а также организует государственные визиты и свадебные церемонии с участием членов королевской семьи. Должность, которая была создана еще в конце XIV века, как правило, занимают лица, имеющие статус пэра.

Паркер, родившийся в 1962 году, является выпускником Кембриджского университета, где он изучал естественные науки. Он работал в МИ-5 с 1983 года, а возглавил службу в 2013 году. Паркер занимал пост руководителя британской контрразведки почти семь лет и покинул его в прошлом апреле. В декабре 2020 года он получил от Елизаветы II титул барона Минсмирского, став пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов.