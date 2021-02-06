Госднп США осудил высылку трех европейских дипломатов из России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США осуждают высылку из РФ трех европейских дипломатов. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов. <...> Это необоснованный и неоправданный шаг", - заявил шеф американской дипломатии на своей странице в "Твиттере". "Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией", - добавил госсекретарь.

По мнению Блинкена, высланные за участие в несогласованных акциях дипломаты "наблюдали за январскими протестами".