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НОВОСТИ

Госднп США осудил высылку трех европейских дипломатов из России

09:00 06.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США осуждают высылку из РФ трех европейских дипломатов. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов. <...> Это необоснованный и неоправданный шаг", - заявил шеф американской дипломатии на своей странице в "Твиттере". "Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией", - добавил госсекретарь.

По мнению Блинкена, высланные за участие в несогласованных акциях дипломаты "наблюдали за январскими протестами".

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