Агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
09:15 06.02.2021
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.
"Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" отражает ее надежную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, включая самый низкий уровень госдолга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов", - сообщили в агентстве.
"Стабильный" прогноз отражает принятые государством ответные меры как на шок, связанный с COVID-19, так и на чрезвычайную волатильность нефтяных цен. "Твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и осмотрительная налогово-бюджетная политика способствуют повышению устойчивости России к потрясениям и уменьшают влияние волатильности цен на нефть на экономику страны", - пояснили в Fitch.
В то же время такие факторы, как высокий геополитический риск, сырьевая зависимость, ограниченные перспективы структурных реформ, которые могли бы повысить темпы роста экономики России, по-прежнему ограничивают уровень рейтинга страны, отмечается в сообщении.
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