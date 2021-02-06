0
0
18
НОВОСТИ

До 13 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 6 февраля

09:30 06.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от 11 до 13 градусов мороза, ночью похолодает до минус 18 градусов. В Подмосковье днем прогнозируют до 15 градусов ниже нуля, в ночные часы морозы могут достигать минус 21 градуса.

Скорость северо-западного ветра в столичном регионе не превысит 11 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:46 06.02.2021
США продолжают лидировать по числу зараженных COVID-19 в мире - университет Д. Хопкинса
0
112
09:15 06.02.2021
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
0
150
09:00 06.02.2021
Госднп США осудил высылку трех европейских дипломатов из России
0
133
22:40 05.02.2021
Елизавета II назначила лордом-камергером экс-главу Ми-5
0
635
22:00 05.02.2021
РПЦ может смягчить позицию по вопросу технологии ЭКО
0
631
21:20 05.02.2021
Ефремов этапирован в Москву для следственных действий по делу о лжесвидетельствовании
0
829
20:40 05.02.2021
"Британский" штамм выявлен в 71% случаев заражения коронавирусом в Словакии
0
740
20:00 05.02.2021
Годовая инфляция в РФ в январе ускорилась до 5,19% после 4,9% в декабре - Росстат
0
803
19:20 05.02.2021
ЕС призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов
0
1059
18:40 05.02.2021
ОКР получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2022 года
0
810

Возврат к списку