До 13 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 6 февраля
09:30 06.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице ожидается от 11 до 13 градусов мороза, ночью похолодает до минус 18 градусов. В Подмосковье днем прогнозируют до 15 градусов ниже нуля, в ночные часы морозы могут достигать минус 21 градуса.
Скорость северо-западного ветра в столичном регионе не превысит 11 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.
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