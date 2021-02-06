До 13 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 6 февраля

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от 11 до 13 градусов мороза, ночью похолодает до минус 18 градусов. В Подмосковье днем прогнозируют до 15 градусов ниже нуля, в ночные часы морозы могут достигать минус 21 градуса.

Скорость северо-западного ветра в столичном регионе не превысит 11 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.