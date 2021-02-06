США продолжают лидировать по числу зараженных COVID-19 в мире - университет Д. Хопкинса

09:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 105 млн 387 тыс. 133 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 299 тыс. 83, выздоровели более 76 млн человек. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.