0
0
0
НОВОСТИ

США продолжают лидировать по числу зараженных COVID-19 в мире - университет Д. Хопкинса

09:46 06.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 105 млн 387 тыс. 133 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 299 тыс. 83, выздоровели более 76 млн человек. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 06.02.2021
До 13 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 6 февраля
0
115
09:15 06.02.2021
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
0
150
09:00 06.02.2021
Госднп США осудил высылку трех европейских дипломатов из России
0
133
22:40 05.02.2021
Елизавета II назначила лордом-камергером экс-главу Ми-5
0
635
22:00 05.02.2021
РПЦ может смягчить позицию по вопросу технологии ЭКО
0
631
21:20 05.02.2021
Ефремов этапирован в Москву для следственных действий по делу о лжесвидетельствовании
0
829
20:40 05.02.2021
"Британский" штамм выявлен в 71% случаев заражения коронавирусом в Словакии
0
740
20:00 05.02.2021
Годовая инфляция в РФ в январе ускорилась до 5,19% после 4,9% в декабре - Росстат
0
803
19:20 05.02.2021
ЕС призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов
0
1059
18:40 05.02.2021
ОКР получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2022 года
0
810

Возврат к списку