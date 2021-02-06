Данные о заражении коронавирусом в России на 6 февраля, 2021
11:10 06.02.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 тыс. 627 случаев, умерли за сутки 497 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 тыс. 627 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 810 (10,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За сутки в РФ 22 тыс. 831 человек выписаны по выздоровлению, подтверждено 497 летальных исходов от коронавируса.
В Москве, в субботу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 214 новых случаев заражения COVID-19, 60 пациентов скончались, 4 тыс. 333 выписаны из больниц.
Вслед за Москвой по уровню суточного прироста идут Санкт-Петербург с 1 тыс. 248 случаями и Московская область - 955 случаев.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн. 951 тыс. 233 случаев коронавирусной инфекции (+0,42%), 76 тыс. 229 умерших и 3 млн. 436 тыс. 326 выписанных.
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