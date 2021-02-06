Штайнмайер: Энергетика - чуть ли не последний мост между Россией и Европой

11:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой, который не следует разрушать. Такое мнение выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в опубликованном в субботу интервью газете "Рейнише пост", комментируя призывы к прекращению строительства газопровода "Северный поток - 2", которые с новой силой зазвучали в ЕС в свете ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

"После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост", - сказал он.

"Я считаю, что разрушение мостов - это не признак силы", - добавил глава германского государства. "Как нам еще оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы оборвем последние связи?" - задался вопросом он.