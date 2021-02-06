В Дагестане ликвидирована тайная ячейка террористов
12:00 06.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек пресечена в Дагестане. Злоумышленники задержаны, обнаружен тайник с оружием, СВУ и боеприпасами. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.
"5 февраля в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Дербентского района Дагестана, сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с республиканским МВД выявлена и пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек. Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.
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