Китай пустил специалистов ВОЗ на все объекты в Ухане
11:45 06.02.2021 Источник: Интерфакс
Китай предоставил членам команды Всемирной организации здравоохранения полный доступ ко всем объектам и к людям в Ухане, который они запрашивали, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на заявление Питера Дашака - члена группы ученых, прибывших в КНР исследовать причины появления коронавируса COVID-19.
"Нас спросили, куда мы хотим отправиться. Мы предоставили принимающей стороне список... И мы побывали во всех основным местах. Во всех местах, которые мы просили посмотреть, всех, кого мы хотели увидеть", - сказал он.
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