0
0
45
НОВОСТИ

Китай пустил специалистов ВОЗ на все объекты в Ухане

11:45 06.02.2021 Источник: Интерфакс

Китай предоставил членам команды Всемирной организации здравоохранения полный доступ ко всем объектам и к людям в Ухане, который они запрашивали, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на заявление Питера Дашака - члена группы ученых, прибывших в КНР исследовать причины появления коронавируса COVID-19.

"Нас спросили, куда мы хотим отправиться. Мы предоставили принимающей стороне список... И мы побывали во всех основным местах. Во всех местах, которые мы просили посмотреть, всех, кого мы хотели увидеть", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 06.02.2021
В Дагестане ликвидирована тайная ячейка террористов
0
22
11:19 06.02.2021
Штайнмайер: Энергетика - чуть ли не последний мост между Россией и Европой
0
122
11:10 06.02.2021
Данные о заражении коронавирусом в России на 6 февраля, 2021
0
140
09:46 06.02.2021
США продолжают лидировать по числу зараженных COVID-19 в мире - университет Д. Хопкинса
0
245
09:30 06.02.2021
До 13 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 6 февраля
0
216
09:15 06.02.2021
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
0
286
09:00 06.02.2021
Госднп США осудил высылку трех европейских дипломатов из России
0
244
22:40 05.02.2021
Елизавета II назначила лордом-камергером экс-главу Ми-5
0
696
22:00 05.02.2021
РПЦ может смягчить позицию по вопросу технологии ЭКО
0
689
21:20 05.02.2021
Ефремов этапирован в Москву для следственных действий по делу о лжесвидетельствовании
0
891

Возврат к списку