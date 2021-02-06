Китай пустил специалистов ВОЗ на все объекты в Ухане

11:45 Источник: Интерфакс

Китай предоставил членам команды Всемирной организации здравоохранения полный доступ ко всем объектам и к людям в Ухане, который они запрашивали, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на заявление Питера Дашака - члена группы ученых, прибывших в КНР исследовать причины появления коронавируса COVID-19.

"Нас спросили, куда мы хотим отправиться. Мы предоставили принимающей стороне список... И мы побывали во всех основным местах. Во всех местах, которые мы просили посмотреть, всех, кого мы хотели увидеть", - сказал он.