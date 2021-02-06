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Канцлер Курц не считает, что надо увязывать вместе дело Навального и "Северный поток 2"

12:45 06.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вена приветствует поддержку Берлином строительства газопровода "Северный поток - 2" и призывает не увязывать его с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в опубликованном в субботу интервью немецкому изданию "Вельт ам зонтаг".

"Я приветствую, что германское правительство продолжает поддерживать "Северный поток - 2", - сказал он. По словам канцлера, сооружение трубопровода - это европейский проект, который отвечает интересам Европы.

"Я не считаю, что реакцию на действия против оппозиционера Навального нужно увязывать со строительством "Северного потока - 2". Тот, кто думает, что новый трубопровод отвечает интересам только России, ошибается", - подчеркнул Курц.

Он отметил, что от реализации проекта газопровода выиграют Австрия, Германия и другие европейские страны. Канцлер также предупредил, что Евросоюзу следует проявлять осторожность и не идти против "Северного потока - 2".

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