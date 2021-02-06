Эффективность "Спутника V" экспериментально проверят на защиту от новых штаммов COVID-19
13:04 06.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты Центра им. Гамалеи экспериментально проверят эффективность вакцины "Спутник V" против различных новых штаммов коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
"Стоит задача в ближайшее время экспериментально проверить сыворотку, полученную от вакцинированных людей "Спутником V", в отношении вируса нейтрализации по отношению к этим штаммам", - рассказал ученый.
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