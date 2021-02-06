Эффективность "Спутника V" экспериментально проверят на защиту от новых штаммов COVID-19

13:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Центра им. Гамалеи экспериментально проверят эффективность вакцины "Спутник V" против различных новых штаммов коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Стоит задача в ближайшее время экспериментально проверить сыворотку, полученную от вакцинированных людей "Спутником V", в отношении вируса нейтрализации по отношению к этим штаммам", - рассказал ученый.