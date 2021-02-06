По требованию ГУВД в центре Петербурга ограничено движение общественного транспорта

13:50 Источник: Газета.Ru

В центре Петербурга закрыли станцию метро «Невский проспект» и ограничили работу общественного транспорта. Об этом сообщает городской комитет по транспорту в Telegram-канале.

«По требованию ГУ МВД с 12.30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам», — говорится а публикации. Отмечается, что вестибюли станции «Невский проспект» закрыты для входа и выхода пассажиров с 13.00.

Автобусы и троллейбусы, курсирующие по Невскому, следуют «по укороченным маршрутам».