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Церемонию вручения премий в области веб-индустрии провели Иван Ургант и Александр Гудков

15:44 06.02.2021 Источник: НГ-Online

В Москве в пятницу 5 февраля прошла церемония вручения Третьей премии в области веб-индустрии за лучшие российские интернет-проекты года. Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Александр Гудков.

Лауреаты в номинациях:

  • Онлайн-событие года — сериал «Чики»
  • Онлайн-тревел проект года — YouTube-канал видеоблогера и телеведущего Антона Птушкина
  • Познавательный онлайн-проект года — канал «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова
  • Лучший веб-сериал года — комедийный «Внутри Лапенко», автор и исполнитель Антон Лапенко
  • Документальный онлайн-проект года — Юрий Дудь, фильм «Как устроена IT-столица мира»
  • Лучшая онлайн-платформа по мнению профессионального сообщества — Start
  • Интервьюер года — Ксения Собчак с шоу «Осторожно, Собчак!»
  • Прорыв года — журналистка Алена Жигалова с авторским шоу «Алена, блин!»
  • Развлекательное онлайн-шоу года — юмористическое шоу «Что было дальше?»
  • Лучший интернет-сериал. Хронометраж эпизода менее 24 мин — «257 причин, чтобы жить», 2-й сезон
  • Лучший интернет-сериал. Хронометраж эпизода более 24 мин — «Перевал Дятлова», «Чики»
  • Спецпризы:
  • За объединение классических форм искусств онлайн — Портал «Культура.РФ»
  • За первый смелый разговор о пандемии — «Эпидемия с Антоном Красовским», Антон Красовский
  • За развитие веб-индустрии, за продвижение новых форм в искусстве — Александр Мамут

Вера Цветкова


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