Церемонию вручения премий в области веб-индустрии провели Иван Ургант и Александр Гудков
15:44 06.02.2021 Источник: НГ-Online
Лауреаты в номинациях:
- Онлайн-событие года — сериал «Чики»
- Онлайн-тревел проект года — YouTube-канал видеоблогера и телеведущего Антона Птушкина
- Познавательный онлайн-проект года — канал «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова
- Лучший веб-сериал года — комедийный «Внутри Лапенко», автор и исполнитель Антон Лапенко
- Документальный онлайн-проект года — Юрий Дудь, фильм «Как устроена IT-столица мира»
- Лучшая онлайн-платформа по мнению профессионального сообщества — Start
- Интервьюер года — Ксения Собчак с шоу «Осторожно, Собчак!»
- Прорыв года — журналистка Алена Жигалова с авторским шоу «Алена, блин!»
- Развлекательное онлайн-шоу года — юмористическое шоу «Что было дальше?»
- Лучший интернет-сериал. Хронометраж эпизода менее 24 мин — «257 причин, чтобы жить», 2-й сезон
- Лучший интернет-сериал. Хронометраж эпизода более 24 мин — «Перевал Дятлова», «Чики»
- Спецпризы:
- За объединение классических форм искусств онлайн — Портал «Культура.РФ»
- За первый смелый разговор о пандемии — «Эпидемия с Антоном Красовским», Антон Красовский
- За развитие веб-индустрии, за продвижение новых форм в искусстве — Александр Мамут
Вера Цветкова
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