В СПЧ готовы провести юридическую экспертизу по случаю вероятного отравления Навального
18:30 06.02.2021 Источник: Интерфакс
Совет при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) будет готов провести юридическую экспертизу ситуации с Алексеем Навальным в случае обращения его представителей, заявил глава совета Валерий Фадеев.
"Да, пожалуйста, конечно", - сказал Фадеев в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, будут ли в СПЧ рассматривать и проводить юридическую экспертизу обращения в случае его поступления от адвокатов оппозиционера.
Фадееву был задан вопрос о том, не считает ли он, что в случае с предполагаемым отравлением Навального есть повод для возбуждения уголовного дела.
"Я не юрист. Это не мой вопрос, а то я начну комментировать и запутаюсь в этих дебрях. Если хотите знать мнение Совета, то у нас в его составе человек 10 первоклассных юристов", - сказал Фадеев.
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