В СПЧ готовы провести юридическую экспертизу по случаю вероятного отравления Навального

18:30 Источник: Интерфакс

Совет при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) будет готов провести юридическую экспертизу ситуации с Алексеем Навальным в случае обращения его представителей, заявил глава совета Валерий Фадеев.

"Да, пожалуйста, конечно", - сказал Фадеев в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, будут ли в СПЧ рассматривать и проводить юридическую экспертизу обращения в случае его поступления от адвокатов оппозиционера.

Фадееву был задан вопрос о том, не считает ли он, что в случае с предполагаемым отравлением Навального есть повод для возбуждения уголовного дела.

"Я не юрист. Это не мой вопрос, а то я начну комментировать и запутаюсь в этих дебрях. Если хотите знать мнение Совета, то у нас в его составе человек 10 первоклассных юристов", - сказал Фадеев.