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Началась укладка труб "Северного потока - 2" в водах Дании

20:40 06.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судно-трубоукладчик "Фортуна" завершило морские испытания и 6 февраля начало укладку "Северного потока - 2" в водах Дании. Об этом сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2.

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - сказали в компании.

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