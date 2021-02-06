Началась укладка труб "Северного потока - 2" в водах Дании

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судно-трубоукладчик "Фортуна" завершило морские испытания и 6 февраля начало укладку "Северного потока - 2" в водах Дании. Об этом сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2.

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - сказали в компании.