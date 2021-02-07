В случае их допуска российской вакцины в ЕС, Австрия готова наладить производство - Курц

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия готова организовать у себя производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса, если они будут зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в опубликованном в воскресенье интервью немецкому изданию "Вельт ам зонтаг".



По его словам, в случае регистрации российского "Спутника V" и китайского препарата в ЕС "Австрия совершенно определенно попытается предоставить производственные мощности подходящих национальных компаний для производства российских или китайских вакцин". "Как и в случае с производителями из других стран", - приводит слова Курца Австрийское агентство печати.



Как особо отметил австрийский канцлер, в случае с вакцинами "речь идет о том, чтобы получить как можно быстрее более безопасную вакцину - независимо, кем она была разработана".



