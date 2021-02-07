В случае их допуска российской вакцины в ЕС, Австрия готова наладить производство - Курц
09:30 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, в случае регистрации российского "Спутника V" и китайского препарата в ЕС "Австрия совершенно определенно попытается предоставить производственные мощности подходящих национальных компаний для производства российских или китайских вакцин". "Как и в случае с производителями из других стран", - приводит слова Курца Австрийское агентство печати.
Как особо отметил австрийский канцлер, в случае с вакцинами "речь идет о том, чтобы получить как можно быстрее более безопасную вакцину - независимо, кем она была разработана".
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