0
0
159
НОВОСТИ

В случае их допуска российской вакцины в ЕС, Австрия готова наладить производство - Курц

09:30 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия готова организовать у себя производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса, если они будут зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в опубликованном в воскресенье интервью немецкому изданию "Вельт ам зонтаг".

По его словам, в случае регистрации российского "Спутника V" и китайского препарата в ЕС "Австрия совершенно определенно попытается предоставить производственные мощности подходящих национальных компаний для производства российских или китайских вакцин". "Как и в случае с производителями из других стран", - приводит слова Курца Австрийское агентство печати.

Как особо отметил австрийский канцлер, в случае с вакцинами "речь идет о том, чтобы получить как можно быстрее более безопасную вакцину - независимо, кем она была разработана".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:40 07.02.2021
В $519 млн обошлись казне США высказывания Трампа о выборах и беспорядки 6 января - СМИ
0
47
10:30 07.02.2021
Из-за пандемии на Аляске изменили формат традиционной гонки на собачьих упряжках
0
56
09:40 07.02.2021
Крупная сеть магазинов в США готова платить сотрудникам по 100$ за вакцинацию от COVID - СМИ
0
153
09:20 07.02.2021
Из-за непогоды подразделения МЧС РФ переведены на усиленный режим работы
0
148
20:40 06.02.2021
Началась укладка труб "Северного потока - 2" в водах Дании
0
1096
19:00 06.02.2021
Фадеев: Надо будет проводить разбор: зачем полиция задерживает людей, не причастных ни к каким акциям?
0
1098
18:30 06.02.2021
В СПЧ готовы провести юридическую экспертизу по случаю вероятного отравления Навального
0
1095
16:30 06.02.2021
Ректору ГИТИСА Григорию Заславскому присвоено звание "Заслуженный деятель искусств РФ"
0
942
15:44 06.02.2021
Церемонию вручения премий в области веб-индустрии провели Иван Ургант и Александр Гудков
0
906
13:50 06.02.2021
По требованию ГУВД в центре Петербурга ограничено движение общественного транспорта
0
1046

Возврат к списку